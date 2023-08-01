Murat Şimşek, Talasgücü Belediyespor'da

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Alanya Kestelspor'dan Murat Şimşek'i renklerine bağladı.

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  • 01.08.2023 08:30
  • Güncelleme: 01.08.2023 08:30
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Murat Şimşek, Talasgücü Belediyespor'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor, dış transferde Alanya Kestelspor’dan Murat Şimşek’i renklerine bağladı.

TFF 3. Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Talasgücü Belediyespor, bir yandan ise transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler dış transferde Alanya Kestelspor forması ile geride kalan sezon başarılı bir sezon geçiren 1995 doğumlu savunma oyuncusu Murat Şimşek’i kadrosuna dahil etti. Kayseri’ye gelen Murat Şimşek, resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra takımla çalışmalara başladı.

Talasgücü Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Geçen sezon Alanya Kestelspor ile 3.ligde final oynayan 1995 doğumlu savunma oyuncusu Murat Şimşek ile sözleşme imzaladık. Takımımıza ve oyuncumuza hayırlı olsun” denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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