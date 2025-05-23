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  • Mürşide Aslan'ın Liderliğinde Aile Akademisi, Kayseri'de Ailelere Umut ve Destek Olmaya Devam Ediyor

Mürşide Aslan'ın Liderliğinde Aile Akademisi, Kayseri'de Ailelere Umut ve Destek Olmaya Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin değerli isimlerinden Mürşide Aslan önderliğinde faaliyet gösteren Aile Akademisi, şehirde ailelerin yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal bağları kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mürşide Aslan'ın Liderliğinde Aile Akademisi, Kayseri'de Ailelere Umut ve Destek Olmaya Devam Ediyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da yakından ilgisini çeken ve uzman kadrosunun özveriyle hizmet verdiği akademide, psikolojik danışmanlar, klinik psikologlar ve aile danışmanları, ailelere çeşitli destekler sunuyor.

Aile Akademisi Birim Sorumlusu Mürşide Aslan, yaptığı açıklamada, akademinin Kayseri’ye kattığı değeri ve ailelerin yaşamına dokunan hizmetlerini detaylandırdı. Aslan, “İnsanların yaşam kalitesini artırmak ve aile içi iletişimi güçlendirmek bizim en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda, uzman ekibimizle birlikte çeşitli rehberlik ve terapi hizmetleri veriyoruz,” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, akademinin toplumsal gelişimdeki önemli rolüne değinerek, evlilik öncesi eğitimler, oyun terapileri ve apartman toplantıları gibi faaliyetlerin, şehirdeki yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

Aile Akademisi’nin bu kapsamlı çalışmaları, Kayseri’nin sosyal dokusuna güç katmaya devam ederken, Mürşide Aslan ve ekibi, ailelerin yanında olmaya, onları bilinçlendirmeye ve destek olmaya kararlılıkla devam ediyor.
 

Haber Merkezi

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