Tepki Çeken Restorasyon: Musaşeyh Türbesi Yeniden Ziyarete Açıldı

Bünyan Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında türbe mimarisi ile ilgisi olmayan bir şekilde yenilenen türbe, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Dünyada bulunan türbe mimarisi ile uzaktan ve yakından ilgisi olmayan bir tarzda sözde restorasyonu yapılan türbe mimarisi görenleri hayrete düşürüyor. Dörtgen kapılı pencereli kulübe şeklinde restore edilen siyah kaplama çatılı ve mavi boyasıyla ortaya çıkan restorasyon çalışması, ilçenin kültürel mirası adına imaj zedeleyici bir görüntü oluşturuyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, daha önce sözünü verdikleri restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, ilçenin kültürel ve manevi mirasını korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Başkan Metin, yaptığı açıklamada, “Tarihi ve manevi değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmayı görev biliyoruz. Musaşeyh Türbemizin restorasyonunu tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İlçemizin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarımız sürecektir” ifadelerini kullandı.

Restorasyonun ardından yenilenen görünümüyle ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Musaşeyh Türbesi'nin, hem Bünyanlı vatandaşlara hem de ilçeyi ziyaret eden misafirlere hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Belediye yetkilileri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.