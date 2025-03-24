MÜSİAD Aile İftarı programı düzenlendi

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından Geleneksel Aile İftarı Programı düzenlendi. Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çoğuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, KOSGEB Genel Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, iş adamları ve aileleri katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “MÜSİAD yine her zaman yaptığı gibi farklılığını gösterdi, bu iftar sofrasını Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü’müzün gençleri ile ERVA ile bizi bir araya getirdi. Adını Aile iftarı koyduğu sofraya bizleri davet etti. Birbirini seven MÜSİAD’ı takdirle izleyen insanlar görüyorum karşımda. MÜSİAD’ın şehrimize kattığı değerler dolayısıyla MÜSİAD Başkanı’nı ve yönetimini alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: ‘SİZLER BAŞIMIZIN TACISINIZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise: “Asıl ödül verilecek insanlar sizlersiniz. MÜSAD’ın, bu güzel ailenin bireyleri. Siz olmazsa olmazımızsınız. Sizlerin her birinin donanımlı güçlü olmasının hepimiz farkındayız. Sizin gibi insanların felsefesine her zaman ihtiyacımız var. Türk bayrağımızın altında birlik beraberliğimizi dayanışmayı sağlama anlayışı içerisinde, bulunduğumuz coğrafya itibariyle de Türkiye’nin güçlü olması lazım. Gücünü dışardan aldığı komutlarla değil, ülkesinin yerli ve milli anlayışıyla, değerlerine sahip çıkarak anlayış içerisinde olan sizlere çok ihtiyaç var. Bizler el ele vererek sizler için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Sizler bizim başımızın tacısınız. Sizler, 183 ülkeye ihracat yapan dostlarımızsınız. 4 milyar doları 5 milyar dolara çıkaracak ihracattaki canlarımızsınız. Sizlere minnettarız” diye konuştu.