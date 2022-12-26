Müsiad Asgari ücretten memnun

MÜSİAD'ın asgari ücretin artırılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Akmermer, 'MÜSİAD olarak asgari ücretin net 8506 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz' dedi.

Çalışanların alım gücünde gözlenecek kaybın önüne geçilmiş olması memnuniyet verici, bütün çalışanların yaşamlarını insani şartlarda sürdürmesi gerektiğini ifade eden Başkan Akmemer, bu minvalde asgari ücretin herhangi bir istihdam kaybı yada kayıt dışı ekonomide bir artışa neden olmaması gerektiğini ve işverene verilen desteklerle işveren yükünün nisbeten hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.