Müsiad Başkanı Akmermer; “Kayseri'de nitelikli iş gücü yok”

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Akmermer, Kayseri’nin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmasındaki engelin, şehirdeki nitelikli iş gücünün az olmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Kayseri Şehir Endeksleri Projesi (KAŞE) Faz-1 çalışmasında yer alan illerin ihracattaki gelişmiş sektörlerini inceleyen Başkan Akmermer, “Konya'yı örnek alalım. Kayseri'yle kıyasladığımızda; Kayseri'de ne var, Konya'da ne var? Konya'da kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları. Siz bir soru sormuştunuz; "Başkanım, neden İhracatçılar Birliği'ni sürekli gündeme getiriyorsunuz?" diye. Şimdi bunun şununla alakası çok fazla: O günün şartlarında Kayseri'de bir ihracat tartışması vardı. İşte bugün de sonuç ortaya çıktı. Yani 2025 verilerinde 3.84 milyar dolar, bir yıl öncekine göre kısmi bir artış var ama Kayseri bu bandı aşamıyor. Şimdi aslında bu çalışmanın iddiası da buradan başladı; aşamaz dedik. Niye aşamaz? Halihazırda ürettiğiniz materyaller ve kümeler içerisinden bir defa sizin nitelikli iş gücünüz yok Kayseri'de. Halihazırda bizim Kayseri'nin en büyük OSB'si dediğimiz Kayseri OSB'de yaklaşık 120-130 bin insan kaynağı çalışıyor. Bunun ağırlığının da ihracatının Kayseri OSB’den çıktığını varsayalım; 3.84 milyar dolar. Şimdi 4 milyar dolar, 4.5 milyar dolar, 5 milyar dolar rakamlarını duydum ben Kayseri'de daha önce hedeflenen diye. İyi de sormazlar mı nasıl? Nasıl yapacağız? Şimdi halihazırdaki mevcut üretim yapısında bizim bir defa bu kadar nitelikli bir insan kaynağımız yok ki. En az 30 bin, 40 bin insan ister bu iş için. Şimdi tabii bizim bu verimizin içerisinde iş gücüne katılım oranının Türkiye ortalamasının altında olduğu tablosu da var. Orada da hani biraz skorumuz iyi değil. Şimdi bir defa bunun için yapılmış, halihazırda ısrar ettiğimiz üretim cinsinde de yeni yatırımın olmadığını gösteriyor bu bize. Halihazırdaki çalışmayan kesimin de o tür işlerde çalışmaya hevesli olmadığı gerçeği var. Artık Türkiye'nin bir gerçeği bu, sadece Kayseri'nin değil; "ev genci" diye bir tabirimiz var bizim. Yani çünkü neden? Okudu, üniversite bitirdi; halihazırda beklediği şeyin olmadığı dönemde kendine göre niteliksiz gördüğü iş alanlarında çalışmak istemeyen bir sosyolojik gerçeği var Türkiye'nin. Bu Kayseri'nin de çok büyük bir gerçeği” ifadelerini kullandı.