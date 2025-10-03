MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kayseri’de Önemli Temaslarda Bulundu

  • Haberler
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi. Ziyaret, MÜSİAD 110. Genel İdare Kurulu Toplantısı dolayısıyla gerçekleştirildi.

Başkan Büyükkılıç, makamında ağırladığı Özdemir ve beraberindeki heyete, Kayseri’nin tarihsel ticaret geçmişine vurgu yaparak, “Kayseri, ticaretin başladığı yerlerden biridir. Kültepe Kaniş Karum’dan çıkan tabletlerde ticaretin yasaları yer alıyor. Bu açıdan Kayseri, güvenli bir liman olarak önemli bir konumda” dedi. MÜSİAD’ın yerli ve milli anlayışa sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Büyükkılıç, “İyi ki varsınız” diyerek, MÜSİAD’a olan desteklerini dile getirdi.

Özdemir ise, Kayseri’nin MÜSİAD’ın ilk şubesi olduğunu hatırlatarak, “1992 yılında kurulan Kayseri, MÜSİAD’a büyük katkılarda bulunmuştur. Bu nedenle buradaki Genel İdare Kurulu’nun sembolik bir değeri var” şeklinde konuştu. MÜSİAD’ın yeni yönetimi ile Kayseri’deki çalışmalarının önemine değinen Özdemir, bu toplantının Kayseri ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını temenni etti.

Ziyaret, Kayseri’nin iş dünyasındaki rolünü pekiştirirken, MÜSİAD’ın yerel ve ulusal düzeydeki etkisini de gözler önüne serdi.

