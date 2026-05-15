MÜSİAD Hollanda Heyetinden Büyükşehir'e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri ile MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü ve beraberindeki heyeti Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.

Ziyarette Kayseri’nin yatırım potansiyeli, ticari gücü, sanayi altyapısı ve uluslararası iş birliği imkânları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin üretim ve yatırım odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, şehrin geleceğine hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

“Gece Gündüz Çalışıyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz çalıştıklarını kaydederek, “Hollanda’dan teşrif eden yatırımcı dostlarımızı Kayseri’mizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kayserimizi el birliğiyle daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Aidiyet duygusu dediğimiz; şehrimizi, ülkemizi ve değerlerimizi sahiplenmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Gençlerimizin şehrine sahip çıkması, Kayseri’nin geleceğini daha da güçlendirecektir. Yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin memleketlerine gösterdiği ilgi ve katkı bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Türkiye’nin yükselen ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, belediye olarak yatırımcıların önünü açacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

“Hizmetleri Görüyor ve Gurur Duyuyoruz”

MÜSİAD Hollanda Şube Başkanı Ali Köklü ise 36 yıldır Hollanda’da yaşadığını belirterek, Kayseri’deki gelişmeleri yurt dışından gururla takip ettiklerini ifade etti. Köklü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri bizim memleketimiz. Burada yapılan hizmetleri görüyor ve gurur duyuyoruz. Heyetimizle birlikte hem ticari hem kültürel temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldik. Ekibimiz içerisinde Kayserili olmayan birçok arkadaşım var, havalimanına indikten sonra övgüleri almaya başladık, geçmişin değil, bugünün değil, geleceğin Kayseri’sini duymak bizleri çok mutlu ediyor. Dünyada nereye gitsek Kayseri zekâsı konuşuluyor bunlarla övünç duyuyoruz. Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda Kayseri ilerliyor.”

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.