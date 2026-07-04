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  • MÜSİAD istişare toplantısında Kayseri ekonomisi ele alındı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

MÜSİAD istişare toplantısında Kayseri ekonomisi ele alındı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

MÜSİAD istişare toplantısında Kayseri ekonomisi ele alındı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

MÜSİAD istişare toplantısında Kayseri ekonomisi ele alındı 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısına AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı. 
Toplantıda, Kayseri’nin ekonomik gelişimini destekleyecek projeler ve çalışmalar detaylı şekilde ele alınırken, şehrin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdamın geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerine çalışmalar yapıldı.

Haber Merkezi

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