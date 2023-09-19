MÜSİAD Kayseri Bakü'de

MÜSİAD Kayseri kardeş ülke Azerbaycan ile ticareti geliştirmek, yatırırım fırsatlarını değerlendirmek için Bakü'ye iş seyahati düzenledi.

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  • 19.09.2023 15:07
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:32
MÜSİAD Kayseri Bakü'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MÜSİAD Kayseri kardeş ülke Azerbaycan ile ticareti geliştirmek, yatırırım fırsatlarını değerlendirmek için Bakü’ye iş seyahati düzenledi.

Programın ilk gününde Aliyev Müzesi, Şehitler Meydanı ve Türk Şehitliğini ziyaret eden heyet, programın ikinci gününe B2B görüşmeler ve heyetler arası iş toplantıları ile başladı. Programın öğleden sonraki ayağında Kayseri MÜSİAD heyeti Türkiye Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Cahit Bağcı tarafından kabul edildi. Büyükelçi kabul de Kayseri’nin artık sadece ticarette değil üretimde de söz sahibi olduğunu ve ziyaretin iki ülke arasında yeni iş kapıları açacağını söyledi. Bağcı, heyet üyelerine Azerbaycan ile ilgili bilgiler verirken üyelerin Azerbaycan ile ilgili sorunları konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer de, heyeti kabul ettikleri için Büyükelçi Cahit Bağcı’ya teşekkür etti ve Kayseri MÜSİAD ile yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. Görüşmeye katılan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ticaret müşavirleri ve

üçüncü kâtip katılımcı heyetin iş kolları ile alakalı bilgiler aldıktan sonra heyette Azerbaycan ile ticaret yapan kişilerin sorunlarını dinledi. Heyet daha sonrasında KOBİA’da incelemelerde bulunarak KOBiA Başkan

Yardımcısı Hikmet Memorov ile ticaret hacminin arttırılması için sistematik olarak yapılması gerekenler, teşvikler ve yatırım fırsatları konularında bilgiler aldı. Ziyaret programı çerçevesinde MÜSİAD Bakü Şubesi’ne de nezaket ziyaretinde bulunan heyet Şube başkanı Reşat Cavirli ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulundu.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Ticaret Müşavirleri Ahmet Erdal ve Yakup Sefer, üçüncü kâtip Levent Kızılbağlı, MÜSİAD Bakü başkanı Reşat Cavirli ve yönetim kurulu üyeleri ile akşam yemeğinde buluşan heyetin programı önceden planlanan iş görüşmeleri ile devam ediyor.

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İHA

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