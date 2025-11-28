MÜSİAD Kayseri'den Moskova Çıkarması: İş Dünyasına Yeni Ufuklar

Şube Başkanı Ferhat Akmermer’in öncülüğünde üç gün süren programda, yönetim kurulu ve üyelerden oluşan heyet diplomatik ve sektörel temaslarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği’nde yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Kayseri iş dünyasının Rusya pazarındaki potansiyeli masaya yatırıldı. Ardından Ticaret Müşavirliği yetkilileriyle yapılan toplantıda, Rusya ekonomisinin güncel durumu, ihracat süreçleri ve sektör bazlı fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler alındı.

Programın en dikkat çekici durağı ise Moskova’da düzenlenen Mebel 2025 Fuarı oldu. Kayseri’den katılan 30 kişilik iş heyeti, mobilya sektörünün önde gelen global firmalarıyla buluşarak güncel trendleri yerinde inceledi ve yeni iş birlikleri için somut adımlar attı.

MÜSİAD Kayseri Şubesi, bu ziyaretle uluslararası ticaret ağını genişletme ve Kayseri iş dünyasının küresel vizyonunu güçlendirme yolunda kararlı bir adım daha atmış oldu.