MÜSİAD Kayseri Şubesi iftar programında bir araya geldi

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, 1'inci Komando Tugay Komutanı Tuğg. Mesut Koçak, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Volkan Ersun Acar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Bilgihan Yeşilyurt, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte iş insanları ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, ülke ve dünya gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Akmermer, yeniden büyük bir Türkiye olma yolunda kendilerine güvenmeleri gerektiğine dikkat çekerken, “Özellikle ülkemizin güvenliği açısından coğrafyamız içerisinde yanı başımızda cereyan eden bu hadiselerden etkilenmeden güvenli bir liman şeklinde yoluna devam eden Türkiye’de bu şartları oluşturan ve güvenliğimiz açısından da havada, karada ve denizde bizleri güvende kılan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen silahlı kuvvetler mensuplarımıza çaba gösteren herkese şükranlarımızı sunmak istiyorum. Az önce Gazze’de bir iftar dağıtımı programına şahit olduk. Bu coğrafya bizi yeniden çağırıyor, tarih bizi yeniden büyük düşünmeye sevk ediyor. Sayın Hulusi Akar Paşamız ‘cin şişeden çıktı’ diye sürekli ifade ediyor. Yeniden büyük Türkiye olma yolunda kendimize güvenerek, gayret göstererek ecdadımızdan aldığımız mirası kendimize nişan olarak geleceğe yarınlara yürümek bizlerin bir vazifesi olarak görüyoruz. Biz MÜSİAD Kayseri olarak eylemlerimizi, çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Mustafa Elitaş bakanım Kayseri’nin üretim gücüne işaret ederek artık üretim çeşitliliği noktasında kabuk değiştirme mesajı verdiniz. Bu doğrultuda biz de veri temelli Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek verinin ve bilimin ışığında Kayseri şehir endeksleri çalışmasını başlattık. Bu doğrultuda iş dünyamıza, sanayimize ve yeniden güçlü Türkiye olma yolunda güçlü Kayseri oluşturması için yolumuzu aldık” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan Alperen ise, “Dünyadaki bütün gelişmeleri göz önüne aldığımızda dünya yeni bir sistem yeni bir dizayn sunuyor. Bundan sonraki süreçte dünya yeni bir düzene doğru gidiyor. Bizim medeniyetimiz köklü bir medeniyete sahip. Bizler medeniyeti bir güç unsuru olarak kullanmadık, bir ölçü ve bir istikamet olarak kullandık. Bir genç düşünün İstanbul’u fethediyor, Roma’yı yıkıyor ve bir medeniyet inşa ediyor. Bu medeniyet ölçü ile inşa olmuştur, bir zulümle olmamıştır” şeklinde konuştu.