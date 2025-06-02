MÜSİAD Kayseri Şubesi'nden Astana'ya Ticaret Ziyareti
MÜSİAD Kayseri Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçisi Sayın Mustafa Kapucu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Ticaret Başmüşavirleri Sayın Yahya Yaba ve Adnan Benli ile bir araya gelerek, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler, yatırım fırsatları ve iş dünyası için atılabilecek ortak adımlar üzerine verimli istişarelerde bulundu.
Kayseri Müsiad Heyeti, nazik ev sahiplikleri ve değerli katkıları için Büyükelçi Kapucu ve Ticaret Başmüşavirlerine teşekkür etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.