MÜSİAD Kayseri Şubesi'nden Astana'ya Ticaret Ziyareti

Kayseri Müsiad Heyeti, nazik ev sahiplikleri ve değerli katkıları için Büyükelçi Kapucu ve Ticaret Başmüşavirlerine teşekkür etti. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.