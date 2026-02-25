MÜSİAD Kayseri Şubesi'nden basın mensuplarına özel iftar programı

MÜSİAD Kayseri şubesi tarafından basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi. Burada konuşan MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, “MÜSİAD Kayseri olarak bu yıl; basınımızın güzide mensuplarına ve emekçilerine özel bir program hazırladık. Normal şartlarda her yıl geleneksel bir iftar programı yapıyoruz ancak bu yıl yeni bir adet başlatmak istedik. Değerli basın mensuplarımızla ayrı bir iftar organizasyonu yapma fikri arkadaşlarımızdan geldi. Malumunuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sizler için çok kıymetlidir; fakat o tarihlerde Valiliğimiz ve Belediye Başkanlıklarımız gibi birçok kurum programlar düzenlemektedir. Biz de bu yoğunluktan dolayı bu yıl sizlere ayrıca ve özel bir iftar organizasyonu yapmaya karar verdik. Davetimize icabet ederek bizleri kırmadığınız için başta Cemiyet Başkanımız nezdinde hepinize, şahsım ve yönetim kurulumuz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bu uygulama, bizden sonraki MÜSİAD Kayseri yönetim kurulları için de bir adet haline gelir. Basınımıza özel bu tür organizasyonları sürdürmeyi arzu ediyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, katıldığınız diğer programlarda sizlerle bu kadar hemhal olabildiğimiz rahat bir ortam bulamıyoruz. Bu organizasyonu yapmamızın tek amacı, sizlerle bir iftar sofrasında paylaşımda bulunarak hasbihal etmektir. Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyor; huzurla nice Ramazanlara ulaşmanızı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.