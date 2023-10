MÜSİAD Spor Okulu açıldı

Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu konuyla ilgili spor tesisleriyle gerçekten ciddi manada çalışma yapıyor. Bizde destek olmak adına her mahallede gençlerimizin ayaklarına götürerek spor okulları, judo, tekvando, güreş hangi alanda diyorsanız açma noktasında bir kampanya, seferberlik başlattık” dedi.

MÜSİAD Kayseri şubesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde Spor Okulu açıldı. Açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Gökmen Çiçek açılışta yapmış olduğu konuşmada, “Biz Kayserililere söz vermiştik, Kayseri’de uyuşturucuyla bağımlılıkla tüm cephelerde mücadele edeceğiz. Bunun için, polisiye tedbirlerimizi hiç ihmal etmeden alacağız demiştik. Gerçekten emniyetimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimiz destanlar yazıyor. Hiçbir alçağa, hiçbir kötüye hiçbir gencimizi kaptırmamak için canla başla mücadele ediyorlar. Kim gençlerimizi zehirlemek istiyorsa, karşılarında devletin demir yumruğunu buluyor. Daha öncede söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Alçaklara hiçbir gencimizi teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

Kolluk kuvvetleri mücadele ederken, kendilerinin de gençleri uyuşturucu maddeye bulaştırmamak için çabalarının olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Polisimiz, kolluk kuvvetlerimiz mücadele ederken, bunun yanında gençlerimizi bu illete hiç bulaştırmamak, gençlerimizi uzaklaştırmak için çabalarımız olacak demiştik. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu konuyla ilgili spor tesisleriyle gerçekten ciddi manada çalışma yapıyor. Bizde destek olmak adına her mahallede gençlerimizin ayaklarına götürerek spor okulları, judo, tekvando, güreş hangi alanda diyorsanız açma noktasında bir kampanya, seferberlik başlattık. Bugün de bu işte bizde varız diyen MÜSİAD Kayseri Şubemiz tarafından, ricamızı kırmayarak yaptırılan, tesisin açılışını Şimşek Spor Kulübü ve Fevzi Çakmak Lisesi öğrencileriyle birlikte yapıyoruz. Hayırlı olsun MÜSİAD başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Sayın Valim her alanda el atmadık hiçbir nokta bırakmıyor. Gerek kamu gerekse sosyal anlamda yapılması gereken her bir noktadaki boşluğu çok güzel bir şekilde dolduruyor. Bu spor okulu da bunlardan bir tanesidir. Bizler, gerek imar çalışmalarıyla gerek toplumsal manada sosyal çalışmalarla her bir noktada belediyecilik adına elimizden geldiğince çalışmalar yürütüyoruz. Ama bugün burada yapılan işlerden biri olan ve ihtiyaçları karşılamak adına yapılan bu çalışmayla gençlerimize sahip çıkmak ve onları geleceğe taşımak adına önemli ve değerlidir. Sayın Valim başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eğer ki gençlere sahip çıkmazsanız, o kadar çok iyi niyetli olmayan insanlar var ki onlara fırsat bırakmış oluyorsunuz. Doğru insanlar, doğru ellerde ve doğru projelerle sahip çıktığın zaman o insanlar teker teker ortadan kayboluyor veya fırsat bulamıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından Fevzi Çakmak Mahallesinde yaptırılan Spor Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi.