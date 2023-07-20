Musluk hırsızlarına 7 yıl 6 ay hapis

 Kayseri'de camii tuvaletinden çok sayıda musluk ve musluk bataryası çalan iki sanığa, oluşan maddi zararın karşılatılmasının yanı sıra 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

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  • 20.07.2023 13:35
  • Güncelleme: 20.07.2023 14:06
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Musluk hırsızlarına 7 yıl 6 ay hapis
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesinde bulunan Altıntepe Camii’nin tuvaletinden çeşitli sıhhi tesisat malzemesi çaldıkları tespit edilen iki sanık hakkında 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 17 Temmuz tarihli son duruşmasında karar çıktı. Sanıkların suçunu sabit gören mahkeme heyeti, sanıklara başka umumi tuvaletlerden çaldıkları malzemeleri de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Talas’ta benzer olay daha öncede yaşanmış, Talas Belediyesi’nin tespiti ve şikayeti ile musluk hırsızları yakalanmıştı. Daha önce yaşanan olayda, Tablakaya Camii lavabolarından musluk çalan şahıslar tespit edilerek gerekli makamlara bildirilmiş, benzer hükümlerin uygulanması sağlanmıştı.

1ha

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