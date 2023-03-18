Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri İl Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Yenice Mahallesinden dün 112’ye yapılan ihbar üzerine harekete geçti. A.M. isimli şahıs evinden hırsızlık yapıldığı ve şüpheli H.H. ile arkadaşlarının araba ile Develi istikametine doğru gittikleri bilgisi üzerine ihbara konu araç Şahmelik Mahallesi girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, Yenice Mahallesinden 4 farklı yerden çaldıkları anlaşılan elektrik kablosu, tencere, su saati, çaydanlık, kapı kolları, musluk, keser, bıçak, piknik tüpü, kerpeten, deterjan, boru anahtarı, sulama borusu ve sulama fıskiyesi ele geçirildi.

Olay şüphelisi H.H, A.D, Ş.K. U.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.