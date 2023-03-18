Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

 Kayseri'nin Develi ilçesinde 'evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin girdikleri evlerden musluktan deterjana birçok ev eşyası çaldıkları belirlendi. 

PAYLAŞ
  • 18.03.2023 20:00
  • Güncelleme: 18.03.2023 20:00
  • 80
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri İl Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, Develi ilçesi Bakırdağ Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesi Yenice Mahallesinden dün 112’ye yapılan ihbar üzerine harekete geçti. A.M. isimli şahıs evinden hırsızlık yapıldığı ve şüpheli H.H. ile arkadaşlarının araba ile Develi istikametine doğru gittikleri bilgisi üzerine ihbara konu araç Şahmelik Mahallesi girişinde durduruldu. 

Araçta yapılan aramada, Yenice Mahallesinden 4 farklı yerden çaldıkları anlaşılan elektrik kablosu, tencere, su saati, çaydanlık, kapı kolları, musluk, keser, bıçak, piknik tüpü, kerpeten, deterjan, boru anahtarı, sulama borusu ve sulama fıskiyesi ele geçirildi. 

Olay şüphelisi H.H, A.D, Ş.K. U.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor