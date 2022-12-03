Müslüman arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci İslamiyet'i seçti

Karabük'te 4 yıldır birlikte kaldığı ev arkadaşlarından etkilenen Çadlı Dıngambaye Bıenvenu Müslüman oldu.

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  • 03.12.2022 10:39
  • Güncelleme: 03.12.2022 10:39
Müslüman arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci İslamiyet'i seçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Karabük’te 4 yıldır birlikte kaldığı ev arkadaşlarından etkilenen Çadlı Dıngambaye Bıenvenu Müslüman oldu.

Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Dıngambaye Bıenvenu birlikte kaldığı Müslüman arkadaşlarından etkilenerek İslamiyet’i seçmeye karar verdi. Karabük İl Müftülüğüne başvuran Bıenvenu için ihtida töreni gerçekleştirildi. İl Müftüsü Ercan Aksu’nun İslam’ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından kelime-i şehadet getiren Bıenvenu, Müslüman oldu.

Aksu, ’İsa’ ismini alan Bıenvenu’ye ihtida belgesi, Kur’an-ı Kerim meali ve İslam dinini anlatan kitap seti hediye etti.

Kayseri Gündem
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