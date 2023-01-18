Mustafa Alan güven tazeledi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde mevcut başkan Mustafa Alan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılan 65’inci Genel Kurul’a Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan’ın yanı sıra oda başkanları ve kooperatif üyeleri katıldı. Tek aday olarak genel kurulda seçime giren Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde mevcut başkan Mustafa Alan, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “Kayseri Merkez Esnaf ve Kefalet Kooperatifi olarak genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Görev tazeledik. Başka adayımızda yoktu. Esnafa kredi geliyor, kullandırıyoruz. Allah Kefalet Kooperatifi’nin parasını lazım da etmesin, yokluğunu da göstermesin. Para konusunda da en yakınından daha iyi, faizi düşük. Özellikle ödeme süreci uzun. Dolayısıyla Türkiye genelinde bu kullandırılıyor. Bugün yönetim, denetim olarak görev tazeledik. Esnaf ve sanatkarlarımıza başarılar diliyorum. Esnaf ve sanatkarlarımıza başarıla diliyorum. Ülke genelinde Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın” dedi.