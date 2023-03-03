Mustafa Altunel: 'Şehir için önemli bir yatırım'

KUMSMALL Factory A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel, Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL Alışveriş Merkezi'ne şehrin her noktasından konforlu ulaşımın sağlanması gerektiğini belirtti ve raylı sistem seferlerinin bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Altunel, seferlerin başlaması nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür etti.

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  • 03.03.2023 14:17
  • Güncelleme: 03.03.2023 15:35
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Mustafa Altunel: 'Şehir için önemli bir yatırım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KUMSMALL Factory A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel, Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL Alışveriş Merkezi’ne şehrin her noktasından konforlu ulaşımın sağlanması gerektiğini belirtti ve raylı sistem seferlerinin bu anlamda önemli olduğunu söyledi. Altunel, seferlerin başlaması nedeniyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teşekkür etti.

KUMSMALL Factory A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunel, bir süredir yapım çalışmaları devam eden raylı sistem hattının tamamlandığını ve 2 Mart Perşembe gününden itibaren T3 hattı ile raylı sistemin KUMSMALL AVM’ye kadar ulaştırıldığını hatırlattı.

Tramvay ile sağlanan ulaşım kolaylığının sadece KUMSMALL AVM için değil Avrupa’nın en büyük karma AVM’si ile buluşmak isteyen tüm hemşehrilerimiz için önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Başkan Altunel, “Bu hizmeti sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şehrimiz için önemli bir yatırıma imza atılmıştır. Hemşehrilerimiz; mobilya, moda, eğlence ve lezzetin merkezi olan KUMSMALL’a artık çok daha konforlu bir şekilde ulaşabilecektir” diye konuştu.

İHA

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