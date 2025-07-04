Mustafa Başaran'dan Yeni Eser: 'Cumhuriyet Döneminde Darbeler'

Kitapta Neler Var?

Bu eser, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki darbeleri derinlemesine incelemektedir. Başaran, kitabında öncelikle İttihat ve Terakki darbesini ele alıyor ve ardından bu darbenin ardından gelen benzeri olayları, nedenlerini ve sonuçlarını kendi yaşadığı tecrübelerle birleştirerek sunuyor.

İncelenen Önemli Olaylar

Kitapta, Türkiye'nin siyasi tarihini derinden etkileyen olaylar arasında şunlar yer alıyor:

- 27 Mayıs Darbesi

- Talat Aydemir Darbesi

- 12 Mart Muhtırası

- 12 Eylül Darbesi

- 28 Şubat Post Modern Darbe

- 27 Nisan Muhtırası

- Gezi Kalkışması

- 15 Temmuz Süreci

Başaran, bu olayların ülkemize verdiği zararları ve karanlık yıllarını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Önemli Bir Boşluğu Dolduruyor

Netform Matbaacılık tarafından tasarımı, editörlüğü ve basımı yapılan 176 sayfalık bu kitap, darbelerin kronolojik tarihini kavramak bakımından önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte. Okuyucular, eser aracılığıyla Türkiye’nin siyasi geçmişine dair derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulacaklar.

Mustafa Başaran'ın bu eseri, hem tarih meraklıları hem de siyasi olaylara ilgi duyan herkes için değerli bir kaynak olmayı hedefliyor.