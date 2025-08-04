Mustafa Elitaş, Kocasinan Akademi Tesisleri'ni Gezdi

Elitaş, Kocasinan Akademi’nin aile bireylerine sıcak bir ortam sunduğunu belirterek, “Kocasinan Akademi’nin mimarına çok teşekkür ediyorum” dedi. Tesisin, 7’den 70’e herkesin kendine yer bulabildiği, spor etkinliklerinin yapıldığı, kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü ve eğitim programlarının sürdürüldüğü bir alan olduğuna dikkat çekti.

Başkan Çolakbayrakdar, misafirlerine tesisin detaylarını aktardı ve Kocasinan’a toplamda 43 yeni tesis kazandırdıklarını vurguladı. Tesislerin, hemşehrilerin bir araya gelerek dostluk bağlarını pekiştirdiği ve nitelikli zaman geçirdiği mekânlar haline geldiğini ifade etti.

Elitaş, sosyal belediyeciliğin önemine değinerek, “Önceliğimiz insana olan yatırımdır. El birliğiyle şehrimize nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bu etkinlik, Kocasinan Akademi’nin sosyal belediyecilikteki rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.