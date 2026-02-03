Mustafa Elitaş, 'Özgür Özel şaka gibi bir adam'

500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Kayseri ilinde yer alan Konut Projeleri için hak sahibi belirleme kurası programı Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Ana muhalefet partisinin genel başkanı, “Daha hâlâ çadırda yaşayan insanlar var” diye ifade ediyor. Bakın ne diyorum. Sayın Özgür Özel, 2009 yılında Manisa’da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş. O zaman demiş ki: “Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy verenlerin hepsine birer tane traktör vereceğim.” Bu şaka değil, rüya da değil. Gazetelere ilan vermiş, tanıtım broşürleri dağıtmış, ilanlar vermiş. “CHP’ye oy veren herkese bir tane traktör vereceğim” diye. Arkasından ne açıklıyor? “Ya bu bir şakaydı” diyor. “Niye böyle yaptınız?” deyince, “şaka” diyor. Ya Özgür Özel, hakikaten şaka gibi bir adam” diye konuştu.