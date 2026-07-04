Mustafa Elitaş’tan Kayseri OSB yönetimine hayırlı olsun ziyareti

(RHA)- AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek yeniden seçilen yönetime başarı dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ile birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Çetinçağlar ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yusuf Sarıalp, Kadir Üçok, Levent Büyükince, Mustafa Çanakçıoğlu ve Ahmet Övüç de hazır bulundu. Yeniden seçilen Kayseri OSB yönetimini tebrik eden Elitaş, yeni dönemde başarı dileklerini iletti. Ziyarete AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile il yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Mustafa Elitaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.