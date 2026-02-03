Mustafa Elitaş, 'Tarımda marka şehir: Kayseri'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri’deki tarımının ve hayvansal üretimin bir marka olduğunu belitti. Elitaş, Kayseri’nin Türkiye tarımında ilk sıralarda olduğunu vurgulayarak, “Tarımda marka şehir: Kayseri. Bereketli şehir Kayseri, toprağın gücünü üretime, üretimi kalkınmaya dönüştüren örnek bir tarım merkezidir. 620 bin hektarlık ekili alanı, 4,8 milyon tonluk üretimi; hayvancılıktan bitkisel üretime uzanan güçlü yapısıyla Kayseri, Türkiye tarımında ilk sıralarda yer almaktadır. 24 farklı üründe ilk 10’da, birçok üründe zirvede olan Kayseri; milyonları aşan hayvan varlığı, iç su balıkçılığındaki başarısı, coğrafi işaretli ürünleri ve artan tarım ihracatıyla gücünü her geçen gün artırmaktadır. Kadın emeğini merkeze alan Organize Tarım Bölgeleri, milyarlarca liralık yatırımlar, binlerce kişiye sağlanan istihdam ve yılın 11 ayında üretim anlayışıyla Kayseri; emeği değerine katan, alın terini berekete dönüştüren bir vizyonun adıdır. Bugün Kayseri’de tarım; emektir, üretimdir, bereketli bir gelecektir. Emeğin ekmeğe, alın terinin berekete dönüştüğü Bereketli Şehir Kayseri; tarımda markadır, geleceği üretir” açıklamalarında bulundu.