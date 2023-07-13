Mustafa hoca kansere yenik düştü

Kayseri’de kanser tedavisi gören öğretmen Mustafa Aktan, yaşamını yitirdi.

Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Aktan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aktan’ın vefatı milli eğitim camiasını yasa boğarken, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de yayınladığı taziye mesajında, "Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Aktan vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.