Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 'Taş Mastik' asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda taş mastik aşınma tabakası serimi olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ
  • 09.10.2023 14:59
  • Güncelleme: 09.10.2023 16:28
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 'Taş Mastik' asfalt çalışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin önemli ana arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda taş mastik aşınma tabakası serimi olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamaya devam ediyor. Şehrin önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda geçtiğimiz yıl yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışma ile güzergâh boyunca devam eden ve mevcutta ortalama 4 metre genişliğe sahip refüj 1 metreye düşürülerek, orta refüj alanı yola katılarak, geliş ve gidiş yönlerinde ilave birer şerit kazanılmıştı. Ekipler tarafından, gün içerisine binlerce aracın geçiş yaptığı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda taş mastik aşınma tabakası serimi olan sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Bu çerçevede 9 Ekim 2023 Pazartesi günü başlatılacak çalışmalar ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın Sanayi Odası Önü Köprülü Kavşak inişinden, Kızılırmak Caddesi altgeçide kadar olan 1 kilometrelik kısımda, çift yönlü olarak aşınma tabakası yapılacak. Toplam 1850 metre uzunlukta 2 ila 5 şerit sayısına sahip, genişliği 16 metreyi bulan yolda taş mastik aşınma tabakası serimi yapılacak. İlk olarak Kartal Kavşağı’na gidiş istikametinde işe başlanması planlanırken, 4 gün içinde çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar taşıt trafiğinin en az olduğu akşam 21.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında gece gerçekleştirilecek. Bu zaman diliminde sürücülerin alternatif yolları kullanmaları gerekiyor. Bu çalışma ile kış aylarına gelmeden önce güvenli ve konforlu ulaşım altyapısının teşkil edilmesi, farklı dönemlerde atılan asfaltların birleştirilmesi sağlanarak yolun düzenli hale getirilmesi, yoldaki mevcut asfaltın ekonomik ömrünün artırılması hedefleniyor

Çalışmalar sırasında trafik akışının sağlanması için gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapılarak, çalışmalar esnasında oluşabilecek çevre ile ilgili sorunlara yönelik gerekli tüm tedbirler alınacak. Bu çerçevede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yabancı Öğrenciler Kayseri'yi Sevdi

Yabancı Öğrenciler Kayseri'yi Sevdi

Başkan Büyükkılıç'tan Öğrencilerle 'Kariyer' Sohbetleri

Başkan Büyükkılıç'tan Öğrencilerle 'Kariyer' Sohbetleri

Talas Espor Merkezinde Geri Sayım

Talas Espor Merkezinde Geri Sayım

Kayserispor 3 maçta 1 puan aldı

Kayserispor 3 maçta 1 puan aldı

KAYTUR'dan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Sıcak Çorba

KAYTUR'dan Tıp Fakültesi Öğrencilerine Sıcak Çorba

Akkışla'nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Akkışla’nın yeni Kaymakamı Mehmet Gülseven oldu

Çok Okunanlar
1
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

2
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

3
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

4
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

5
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

6
Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı

Evlerinde yangın çıkan yaşlı çifti komşusu kurtardı

DAHA FAZLA
MÜSİAD Spor Okulu açıldı

MÜSİAD Spor Okulu açıldı

Sarraf İhsan Gülderdi: 'İsrail'le Filistin arasındaki gerginlik, fiyatları yukarı yönde hareketlendirdi'

Sarraf İhsan Gülderdi: “İsrail’le Filistin arasındaki gerginlik, fiyatları yukarı yönde hareketlendirdi”

Sinan Ateş'in isminin cadde veya sokağa verilmesi önergesi reddedildi

Sinan Ateş’in isminin cadde veya sokağa verilmesi önergesi reddedildi

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 'Taş Mastik' asfalt çalışması

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda 'Taş Mastik' asfalt çalışması

Erciyes'in 24 kilometrelik halatı santim santim kontrol ediyor

Erciyes'in 24 kilometrelik halatı santim santim kontrol ediyor