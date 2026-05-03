Mustafa Keser'den özür yerine hadsizlik: Milletvekiline hakaret!

Mustafa Keser’den özür yerine hakaret:

(RHA)- Ünlü şarkıcı Mustafa Keser, Kayserililer ile Yahudileri kıyasladığı sözlere yönelik tepkilerin ardından yaptığı açıklamada ifadelerinin yanlış anlaşıldığını savundu; özür gerektiren bir durum olmadığını belirten sanatçı, Kayseri konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Keser’in birkaç gün önce bir konserinde Kayserililer ile Yahudileri kıyasladığı sözleri, özellikle Kayseri kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Keser, söz konusu ifadelerin yanlış anlaşıldığını savundu. Açıklamasında, “Birkaç günden beri sosyal medyada, sahne programımda anlattığım bir fıkrada Kayserililere hakaret ettiğime dair tepkiler yayınlanmakta. Çok şükür ki anlattığımın ne manaya geldiğini anlayan insanlar da var” ifadelerine yer verdi.

Sanatçı, herhangi bir şehre ya da topluluğa hakaret etmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, “Ben sahne adamıyım. Herhangi bir memleketin insanlarına ne diye hakaret edeyim? Deli miyim ben? Neden hakaret edip ayağıma kurşun sıkayım, ekmeğimle oynayayım” dedi.

Tepkileri ‘yersiz’ olarak nitelendiren Keser, “Yersiz tepki gösteren arkadaşlar sevinebilir. 15 Mayıs Kayseri konserim salon yetkilileri tarafından iptal edildi” açıklamasında bulundu.

Ekonomik şartlara da değinen Keser, konser organizasyonlarına ilişkin, “Günümüz ekonomik koşullarında birçok kişi gece mekanlarına gelip 8 bin-10.000 TL veremiyor. Bu sebeple salon konserleri düzenleme kararı aldım. İnsanlar beni daha düşük ücretle izleyebilsin istedim. Bu konserlerden kendime gelir de sağlamıyorum, hatta bazılarından zarar ettim” ifadelerini kullandı.

Keser, organizasyon maliyetlerine dikkat çekerek, “Bilet fiyatlarını ulaşım, konaklama, teknik donanım, güvenlik ve diğer giderleri karşılayacak şekilde düzenliyorum. 81 yaşında, hiçbir kurumdan destek almadan kendi bütçemle bu hizmeti sunmaya çalışıyorum” dedi. Ayrıca yanında çalışan ekipten de bahseden sanatçı, “Yanımda çalışan 20 müzisyen ve sahne görevlileri var. Dolaylı olarak her konser için yaklaşık 150 kişi benden ekmek yiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında siyasi eleştirilere de değinen Keser, “Menfi tepki gösterenlerin içinde bir de Kayseri milletvekili var. Kayseri halkı adına üzüldüm. Kendi adıma da üzüldüm. Hiç alakası yokken konuyu dini değerlere dayandıracak kadar okuduğunu anlamayan bir insanın mecliste hizmet veriyor olmasından endişe duydum” değerlendirmesinde bulundu.

Özür tartışmalarına da değinen sanatçı, “Burada özür dileyecek bir durum olsa on kere özür dilerim. O erdeme de sahibim. Ancak özür dilenecek bir durum yok” dedi. Keser, tartışmalara konu olan fıkranın tamamını kamuoyuyla paylaşacağını belirterek, “Lütfen dikkatle izleyin ve dinleyin. Takdir sizin” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

