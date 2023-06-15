Mustafa Korkut Kickboks Dünya Kupası'na katılacak

Kayseri sporcularından Mustafa Korkut, Macaristan’da yapılacak olan Kickboks Dünya Kupası’nda Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil edecek.

Kickboks Dünya Kupası müsabakları, 15-18 Haziran’da Budapeşte’de yapılacak. Şampiyonada Kayseri sporcularından Mustafa Korkut’ta yer alacak. Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcusu ve şampiyon sporcu ve antrenör Hayriye Türksoy Hançer’in öğrencilerinden olan Mustafa Korkut, geride kalan yıllarda yapılan Kickboks seçmelerinden en yüksek puanı aldı. Korkut, puan sıralAmasında yükselmesinin ardından ise Kickboks Dünya Kupası’nda yarışmaya hak kazanmıştı. Genç Sporcu Korkut, Kickboks Dünya Kupası’nda mücadele etmek için Macaristan’a gitti.

İyi bir hazırlık dönemi geçiren Mustafa Korkut, Dünya Kupası’ndan derece alarak ülkeye dönmek istiyor.