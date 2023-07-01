Mustafa Öztürk Tarsus İdman Yurdu'nda

Tarsus İdman Yurdu; geride kalan sezon Develigücü forması giyen kaleci Mustafa Öztürk’ü kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, kaleye takviye yaptı. Sarı lacivertli takım 2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü’nde forma giyen 1995 doğumlu kaleci Mustafa Öztürk’ü kadrosuna katarak resmi sözleşme imzaladı. 2009 yılında futbola Kayseri Erciyesspor’da başlayan Mustafa Öztürk, ardından Tokatspor A.Ş, Feriköyspor, Karaman FK, İdman Yurdu 1925 Spor, Mersin 33 FK, 12 Bingölspor, Ermaş Muğlaspor ve Develigücü SK formaları giydi. Tarsus İdman Yurdu Kulübü’nden yapılan açıklamada; "Takımımız 1995 doğumlu 1.90 boyundaki kaleci Mustafa Öztürk ile anlaşmıştır. Uzun yıllardır bu formayı giymenin hayalini kuran futbolcumuz takımımızın hak ettiği yerlere bir an evvel gelmesi için elinden gelenin fazlasını yapacağını, ’vefa’ ve ’feda’ parolası ile mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Anlaşmanın futbolcumuz ve takımımız adına hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.