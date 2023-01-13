Mustafa Pektemek, Eyüpspor ile anlaştı
Alacaklarına karşılık Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Mustafa Pektemek 1'inci Lig takımlarından Eyüpspor ile anlaştı.
- 13.01.2023 17:49
- Güncelleme: 13.01.2023 17:49
- 72
2021 - 2022 sezonu öncesi Kayserispor’a transfer olan Mustafa Pektemek ile 2 senelik anlaşma imzalanmıştı. Deneyimli futbolcu sözleşmesinin bitimine yarım sezon kala alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih etti. Hafta içi Kayseri’den ayrılan futbolcu, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı. İstanbul takımı ile 1.5 senelik sözleşme imzalayan Mustafa Pektemek bu sezon sarı kırmızılı forma ise 3 maçta oynarken bir gol attı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN