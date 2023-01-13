Mustafa Pektemek, Eyüpspor ile anlaştı

2021 - 2022 sezonu öncesi Kayserispor’a transfer olan Mustafa Pektemek ile 2 senelik anlaşma imzalanmıştı. Deneyimli futbolcu sözleşmesinin bitimine yarım sezon kala alacaklarına karşılık sözleşmesini fesih etti. Hafta içi Kayseri’den ayrılan futbolcu, Eyüpspor ile sözleşme imzaladı. İstanbul takımı ile 1.5 senelik sözleşme imzalayan Mustafa Pektemek bu sezon sarı kırmızılı forma ise 3 maçta oynarken bir gol attı.