Mustafa Şahin: 'Kayseri, tarımı ve hayvancılığıyla Türkiye'de söz sahibi olan illerden biridir'

Kendisi için verilen veda yemeğinde konuşan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri, tarımı ve hayvancılığıyla Türkiye'de söz sahibi olan illerden biridir dedi.

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  • 23.09.2023 10:49
  • Güncelleme: 23.09.2023 11:40
Mustafa Şahin: 'Kayseri, tarımı ve hayvancılığıyla Türkiye'de söz sahibi olan illerden biridir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kendisi için verilen veda yemeğinde konuşan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Kayseri, tarımı ve hayvancılığıyla Türkiye’de söz sahibi olan illerden biridir" dedi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevine atanan Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin için veda yemeği düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen yemeğe AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, müdür yardımcıları ve kurum personeli katıldı. Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Şahin’e yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

Mustafa Şahin de, görevde bulunduğu süre içerisinde Kayseri tarımı için çalıştıklarını söyleyerek, Kayseri’nin tarım ve hayvancılıkta ülkede söz sahibi olduğunu kaydetti. Şahin, "Burada bir başarısızlık veya eksiklik varsa şahsımın, tüm başarı da buradaki ekip arkadaşlarımındır. Her ne kadar Malatyalı olsam da kendimi Kayserili gibi addediyorum. Buradaki toplumun içerisinde o kadar candan bize sahip olan insanlar vardı ki her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İl Müdürü Şahin, konuşmaların ardından kendisi için yapılan pastayı keserek, hatıra fotoğrafı çekindi.

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İHA

Kayseri Gündem
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