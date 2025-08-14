  • Haberler
  Başkan Yalçın, 'Ailenin Geleceği' sempozyumuna katıldı

Anadolu Federasyonu'nun geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen Anadolu Buluşmaları, 13-17 Ağustos tarihleri arasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

Bu yıl “Ailenin Geleceği” temasıyla düzenlenen etkinlik, toplumun temel yapı taşı olan aileye dair önemli mesajlara sahne oluyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Buluşmalarına  katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a duyarlılığı ve güçlü mesajları için teşekkür eden Yalçın, sahnede sergilediği nezaket ve vizyoner duruşuyla dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ile de bir araya gelen Başkan Yalçın, Görmez’le gerçekleştirdiği samimi sohbetin ardından kendisine kitap imzalattı. Bu anlamlı buluşma, Yalçın’ın kültürel ve manevi değerlere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Buluşmaları’nda sadece bir katılımcı değil, aynı zamanda bir fikir öncüsü olarak öne çıkan Mustafa Yalçın, aile kurumunun geleceğine dair umut veren bir duruş sergiledi.

Haber Merkezi

