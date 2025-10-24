“Mustafa Yalçın Başkanımızı Klonlamak İstiyorum”

Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik akademisyenlerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, öğrencilerden şehir dışından gelen misafirlere kadar geniş bir katılım gördü.

VİDEO GÖSTERİMİNDEN ANLAMLI MESAJLARA

Program, Aliya İzzetbegoviç’in hayatını ve mücadelesini anlatan özel video gösterimiyle başladı. Salonda duygusal anlar yaşanırken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı konuşmada İzzetbegoviç’in düşünce dünyasının kendi yaşamında ve yönetim anlayışında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçın, “Aliya İzzetbegoviç, sadece bir devlet adamı değil, adalet, özgürlük ve insanlık değerlerinin rehberidir” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

“BİLGE KRAL’IN MİRASINI GELECEĞE TAŞIYORUZ”

Uluslararası Balkan Derneği Başkanı Hamza Yavuz moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Bosna Soykırımı Gazisi Emekli General Gazi Emir Kiliko ve akademisyen Prof. Dr. Samedin Kadic konuşmalar yaptı.

Konuşmacılar, Bilge Kral’ın liderlik anlayışı, insan haklarına bakışı ve fikir mirası üzerine önemli değerlendirmelerde bulunarak gençlere ilham verdi.

“MUSTAFA YALÇIN’I KLONLAYIP İZMİR’E GÖTÜRMEK İSTİYORUM”

Programın en dikkat çekici anlarından biri ise Uluslararası Balkan Derneği Başkanı Hamza Yavuz’un Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a yönelik sözleri oldu. Yavuz, duygusal ve içten ifadelerle Yalçın’dan övgüyle bahsederek şunları söyledi:

“Aliya İzzetbegoviç’i rahmet ve saygıyla anıyoruz. Özellikle Bosna halkına önem veren Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a özel teşekkürlerimi sunuyorum. Ben İzmir’den katılıyorum buraya ve açık söylüyorum; Mustafa Yalçın’ı klonlayıp İzmir’e götürmek istiyorum. Çünkü biz İzmir’de böyle belediye başkanları göremiyoruz.”

Sözleri salonda alkışlarla karşılanan Yavuz, Aliya İzzetbegoviç’in insanlık tarihine bıraktığı mirası hatırlatarak, “Soykırımları unutmayın, tarihten ders alın” çağrısında bulundu.

“GEÇMİŞTEN GELECEĞE İNSANLIK DERSİ”

Program boyunca Bosna’da yaşanan acıların ve Aliya’nın evrensel mesajlarının altı çizildi. Yavuz, “Srebrenitsa’da yaşananlar dünün değil bugünün de gerçeği. Bugün Gazze’de benzer acılar yaşanıyor. Gençlerimiz bu gerçekleri unutmadan hayatlarına yön versin” diyerek konuşmasını tamamladı.

DUYGUSAL FİNAL VE HATIRA FOTOĞRAFI

Etkinliğin sonunda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı İlyas Memiş ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konuşmacılara plaket takdim etti.

Program, duygu dolu bir atmosferde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Katılımcılar, Talas Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı programın Bosna ruhunu yeniden yaşattığını dile getirerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.