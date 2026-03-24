Müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen çocuk hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Duman etkilenen çocuk ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Yangın, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi’nde bir müstakil evde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken duman etkilenen çocuk ise tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırladığı rapor sonrasında belli olacak.