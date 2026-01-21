Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bulunan Kayseri’nin zengin tatlarının hazırlandığı Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetlerle ağırladı.

Kayseri’yi sahip olduğu köklü, kadim ve zengin mutfak kültür potansiyeli ile gastronominin de merkezi yapma doğrultusunda proje, yatırım ve etkinlikleri gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu anlamdaki önemli vizyon projesi olan Mutfak Sanatları Merkezi’ni şehrin merkezi sayılabilecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hayata geçirirken, vatandaşların da büyük ilgisini kazandı.

Hem Eğitim Yuvası Hem de Lezzet Noktası

Yaklaşık 8 ay gibi bir süre önce hizmete başlayan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın; bakan, siyasetçi, bürokrat, gazeteci, akademisyen, sanatçı ile gastronomi dünyası başta olmak üzere bunun gibi pek çok konuğu ağırlayarak tanıtımına destek olduğu Mutfak Sanatları Merkezi, alanında uzman şefler ile üniversite öğrencilerinin yeteneklerini geliştirdiği eğitim yuvası olarak hizmet vermenin yanı sıra Kayseri mutfağının zengin lezzetlerine de ev sahipliği yaparak konuklarını büyülüyor.

Kendine özgü mimarisi, tasarımı ve dekoru ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanan merkez, hem nezih ortamı hem de özel lezzetleri konuklarına bir arada sunuyor.

Bu Merkezde Yemekler, Sanata Dönüşüyor

Mutfak Sanatları Merkezi’nde Kayseri’nin birbirinden leziz ve çeşitli yemekleri, kendine özgü konsepti ve sunumu ile adeta sanata dönüşürken, ziyaretçilerini görsel olarak da doyuruyor. Atölye çalışmaları ile workshoplarla, buna benzer pek çok etkinlik ve eğitim faaliyetleri ile gastronomiye hizmet eden merkez, diğer taraftan şehrin turizmine de katkı sağlamaya devam ediyor.