  • Haberler
  • Gündem
  • Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı

Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı

Kayseri'nin mutfak kültürüne ve turizmine hizmet eden projesi Mutfak Sanatları Merkezi, açıldığı günden bu zamana kadar yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi konuk etti.

Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde bulunan Kayseri’nin zengin tatlarının hazırlandığı Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetlerle ağırladı.

Kayseri’yi sahip olduğu köklü, kadim ve zengin mutfak kültür potansiyeli ile gastronominin de merkezi yapma doğrultusunda proje, yatırım ve etkinlikleri gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu anlamdaki önemli vizyon projesi olan Mutfak Sanatları Merkezi’ni şehrin merkezi sayılabilecek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hayata geçirirken, vatandaşların da büyük ilgisini kazandı. 

Hem Eğitim Yuvası Hem de Lezzet Noktası

Yaklaşık 8 ay gibi bir süre önce hizmete başlayan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın; bakan, siyasetçi, bürokrat, gazeteci, akademisyen, sanatçı ile gastronomi dünyası başta olmak üzere bunun gibi pek çok konuğu ağırlayarak tanıtımına destek olduğu Mutfak Sanatları Merkezi, alanında uzman şefler ile üniversite öğrencilerinin yeteneklerini geliştirdiği eğitim yuvası olarak hizmet vermenin yanı sıra Kayseri mutfağının zengin lezzetlerine de ev sahipliği yaparak konuklarını büyülüyor.

Kendine özgü mimarisi, tasarımı ve dekoru ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanan merkez, hem nezih ortamı hem de özel lezzetleri konuklarına bir arada sunuyor.

Bu Merkezde Yemekler, Sanata Dönüşüyor

Mutfak Sanatları Merkezi’nde Kayseri’nin birbirinden leziz ve çeşitli yemekleri, kendine özgü konsepti ve sunumu ile adeta sanata dönüşürken, ziyaretçilerini görsel olarak da doyuruyor. Atölye çalışmaları ile workshoplarla, buna benzer pek çok etkinlik ve eğitim faaliyetleri ile gastronomiye hizmet eden merkez, diğer taraftan şehrin turizmine de katkı sağlamaya devam ediyor. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Talas'ın tarihi ve turistik alanlarını 750 bin kişi ziyaret etti
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), 99 bin ziyaretçiyi lezzetleriyle ağırladı
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Büyükşehir, 11 bin üniversitelinin kirli çamaşırını temizledi
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kayseri'de trafiğe kapalı yol kalmadı
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı'nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kurtuluş Savaşı Gazisi Balcı’nın kızı Aniş Taş 102 yaşında hayatını kaybetti
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kocasinan'da 4 bin 800'den fazla binanın bodrum katı ilaçlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!