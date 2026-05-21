Mutlak butlan kararı CHP'yi karıştırdı: Kayseri İl Başkanlığı partililere çağrıda bulundu



CHP İl Başkanlığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak butlak kararı sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada partililer İl Başkanlığı binasına davet edilirken, "Gelin, gücümüzü herkese gösterelim! Sesimizi hep birlikte, en gür şekilde yükseltelim!

Susmayacağız, sinmeyeceğiz, bir adım dahi geri atmayacağız" denildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi CHP Kurultay Davasında, Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırışmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralmasına karar verdi.

Verilen bu karar sonrası CHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, Bugün partimize yönelik verilen hukuksuz mutlak butlan kararını tanımıyor, reddediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’ni mahkeme koridorlarında, karanlık masa başı hesaplarla diz çöktürebileceğini sananlara en büyük cevabı yine omuz omuza vereceğiz. Bizim yönümüzü vesayet odakları değil, yalnızca halkımızın vicdanı ve örgütümüzün yenilmez iradesi belirler. Adaletsizliğe dur demek, hakkımıza ve partimizin geleceğine sahip çıkmak için, tüm örgütümüzü, adalete susamış tüm vatandaşlarımızı ve yol arkadaşlarımızı bugün İl Başkanlığımız önünde tek yürek olmaya çağırıyoruz. Gelin, gücümüzü herkese gösterelim! Sesimizi hep birlikte, en gür şekilde yükseltelim! Susmayacağız, sinmeyeceğiz, bir adım dahi geri atmayacağız! Birlikte Direnecek, Birlikte Kazanacağız" denildi.

Özgür Özel'e destek mesajı yayımlayan CHP İl Başkanlığı'nın ilerleyen günlerde tavrının ne olacağı ise kamuoyunda merak konusu oldu.