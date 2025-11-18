'Mutlu Et' paketleri Kayserili ailelere ulaştırıldı

LÖSEV 81 ilde, 'Mutlu Et' projesi kapsamında Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde kanser ile mücadele eden ailelere kırmızı et dağıtımı yaptı.

LÖSEV Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri dağıtımında bulundu. Kayseri'de de Kurban Bayramında yapılan kurban bağışları saysenide Kayserili ailelere et dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan dağıtıma gelen ailelere ve çocuklara çeşitli ikram ve hediyelerin ardından paketlenmiş kırmızı et verildi. ‘LÖSEV Et’ desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Aileler vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, et ve et ürünlerine ulaşıyor. Kayseri’de yapılan, et ve et ürünleri yardımında LÖSEV’e kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

