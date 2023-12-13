Mutlu Evlilik Eğitimlerine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplumun temel taşı olan aile müessesesine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 8'incisi düzenlenen Mutlu Evlilik Akademisi 1'inci hafta eğitimlerini gerçekleştirdi.

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  • 13.12.2023 09:38
  • Güncelleme: 13.12.2023 15:20
Mutlu Evlilik Eğitimlerine yoğun ilgi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplumun temel taşı olan aile müessesesine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 8’incisi düzenlenen Mutlu Evlilik Akademisi 1’inci hafta eğitimlerini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği aile kurumunun sağlıklı ve sağlam bir şekilde teşkil edilebilmesine ve evliliklerin uzun ömürlü olmasına katkı sunmayı amaçlayan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitimlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesinde hizmet veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı ve Genel Koordinatör Cenani Ayaydın’ın yanı sıra programın konuğu olarak Dr. Zekeriya Temircan katılırken, eğitim programına vatandaşın ilgisi yoğun oldu.

5 KONU BAŞLIĞINDA AİLELERE EVLİLİK İLE İLGİLİ EĞİTİM

Programın konuğu, Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi Zekeriya Temircan’ın sunumuyla gerçekleşen Mutlu Evlilik Akademisi 1’inci hafta eğitimlerinde, ‘Kendini Tanıma Becerileri, Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim, Aile Akraba Müdahalesi ve Mahremiyet Sınırları, Çatışma ve Problem Çözme ile Evlilik ve Kültür’ gibi birbirinden önemli 5 konu başlığında katılımcılara bilgiler verildi.

Verimli gerçekleşen Mutlu Evlilik Akademisi 1’inci hafta eğitimlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

‘Sağlıklı birey, mutlu aile, güçlü toplum’ sloganı ile düzenlenen eğitimler çerçevesinde, KAYMEK uzmanlarınca sağlıklı evlilik ve aile hayatı hakkında zengin içerikli bilgiler katılımcılara aktarılıyor.

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İHA

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