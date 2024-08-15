Mutlu Önal: Talasgücü lige devam edecek

Kayseri’yi 3’üncü Lig’de temsil eden Talasgücü Belediyespor’un maddi nedenlerden dolayı lige devam edemeyeceği açıklanmıştı. Yapılan istişareler sonucu TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grupta mücadele edecek olan Talasgücü Belediyespor bu sezon aynı isimle devam edecek. Önümüzdeki sezon isim değişikliğine gidecek. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Genel Kurul’da Serdar Gökhan Esen başkan olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal açıklama yaptı. Önal yaptığı konuşmada, “Talasgücü Belediyespor 3’üncü Lig’de yer alan temsilcimiz. Mustafa Yalçın, Yunus İloğlu ve Halil Aslan çok emekler verdiler. Ama son süreçte alınan bir karar vardı. Biz onların bu kararına saygılıyız. Bu takım lige çıkmayacaktı. ASKF, TÜFAD, Kayseri amatör spor kulüpleri olarak bütün futbol paydaşları ile ‘bu takıma sahip çıkalım’ dedik. Sahip de çıkıyoruz. Allah'ın izni ile bu takım mücadele etmeye devam edecek. 3’üncü Lig’de mücadele edecek. Yüzde 80’i Kayserili çocuklardan oluşan bir takım çıkartacağız. Gençlerimize sahip çıkacağız. ‘Kayseri’nin 3’üncü Lig takımı mücadele etmeden bu ligden çekilmeyecek’ diye sloganımız vardı. Allah nasip ederse önümüzdeki sezondan itibaren takımın ismini değiştirerek liglere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.