13 Kasım Dünya İyilik Günü, 1998 yılında Dünya İyilik Hareketi tarafından ilan edilmiş, insanları iyilik yapmaya, başkalarına yardım etmeye ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, mutluluğun sırrının ailede başladığının altını çizerek iyiliğin bulaşıcı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Avanlıer, “Bugün, 13 Kasım Dünya İyilik Günü. Bu özel gün, insanların birbirine karşı daha nazik, anlayışlı ve duyarlı olmasını; iyiliğin bireysel bir erdem değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyor. İyilik; en çok, en güçlü bağlarımızın kurulduğu yerden, aileden başlar. Bir tebessüm, bir teşekkür, bir gönül alma, bir el uzatma. İyilik; evde anne babanın birbirine gösterdiği saygıyla, çocuğun kardeşiyle paylaştığı bir oyuncakla, yaşlı birinin gönlünü alan bir gençle çoğalır. Mutluluğun sırrı ailede başlar. Çünkü aile, sevginin, güvenin ve merhametin ilk öğrenildiği yerdir. Ailede doğan iyilik, topluma yayıldıkça sosyal dokuyu güçlendirir; dayanışma, yardımlaşma ve empati duygularını besler. Kayseri Aile Platformu olarak bizler; bugün vesilesiyle her bireyi, her aileyi, küçük ama anlamlı iyiliklerle çevresine ışık olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım, iyilik bulaşıcıdır. Birinin kalbine dokunduğumuzda, kendi kalbimiz de şifa bulur. Gelin, bugünü bir başlangıç yapalım. Evimizde, iş yerimizde, sokakta; nazik bir sözle, içten bir teşekkürle, yardımlaşma eliyle iyiliği büyütelim. Çünkü güçlü toplum, iyiliği ailede öğrenen bireylerle mümkündür. İyiliği bir alışkanlık, sevgiyi bir yaşam biçimi haline getirelim. Unutmayalım; ailede yeşeren iyilik, toplumun kalbinde umut olur” açıklamalarında bulundu.