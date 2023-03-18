Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat, AK Parti Kayseri Milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu.

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  • 18.03.2023 18:23
  • Güncelleme: 18.03.2023 18:23
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Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Cumhurbaşkanı ve 28 Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı heyecanı yaşanıyor. AK Parti Kayseri teşkilatında da hareketlilik sürüyor. Avrupa Kayserililer Derneği Genel Başkanı Muzaffer Polat, bugün AK Parti Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

“Kutlu bir yola çıktık” diyen Polat, “Güzel bir günde bir araya geldik. Tomarza’da Çanakkale anma törenine katıldık. Çanakkale’de şehit olan bütün şehitlerimize Allah Rahmet eylesin. Depremde şehit olan vatandaşlarımıza da Allah rahmet eylesin, kalanlara da sağlık sıhhat, ömür diliyorum. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için adaylık başvurumuzu yaptık. Hayırlara vesile olsun. Kutlu bir yola çıktık. Güzel bir şekilde AK Partiyi temsil edeceğiz. Avrupa’dan Kayserililerin selamını getirdim sizlere. İnşallah orada da birlikte çalışacağız. Güzel yerlerde olmak için de mücadele edeceğiz. Bugün bitti demiyoruz, yeni başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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