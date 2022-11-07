Müze gibi eve polis baskını

Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüpheli bir şahsın ikametine yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, tespit edilen şüpheli bir şahsın ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramalarda 350 adet değişik dönemlere ait sikke, 4 adet tarihi eser niteliğinde toplu tabanca, 2 adet tarihi eser niteliğinde kitap (Kur’an-ı Kerim), 2 adet ok ucu, 1 adet kolye ucu, 13 adet değişik dönemlere yüzük, 1 adet dedektör ve 2 adet başlığı ve 1 adet başlık feneri, 3 adet tarihi eser niteliğinde kama, 1 adet yarım ay şeklinde üzerinde Arapça ibareli balta, 62 adet tarihi eser niteliğinde değişik dönemlere ait metal tabak, kase, sürahi, 1 adet çerçeve içerisinde Arapça yazılı tablo ve 1 adet üzeri işlemeli pencere görünümlü ayna bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, şüpheli şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.