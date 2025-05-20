Müzeler Haftası'na özel heykeltraş sergisi

Kayseri’de Tarihi Kayseri Kalesi’nde Müzeler Haftası kapsamında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından heykeltraş sergisi düzenledi. Serginin ardından öğrenciler tarafından mini konser verildi. Etkinliğe; Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan Müze Müdürü Gökhan Yıldız, eser sahipleri ve öğrenciler katıldı. Sergi açılışında konuşan Müze Müdürü Gökhan Yıldız; “Bu yıl değişen toplumlarda adeta yeniden dirilişi tasvir etmek amacıyla müzelerin kalıcı olduğunu vurgulama mottosuyla hazırlamış bulunmaktayız. Sanatın ve sanatçının ölümsüz olduğu bu dünyada kadim şehir olan Kayserimizin kültürel yolculuğunu Müze müdürlüğü olarak, bağlı müzelerimiz ve ören yerlerimizle birlikte temsil etmekte, gelen misafirlerimize bu görkemli kültür mirasını anlatmaya çalışmaktayız. Sizlerin huzurunda bugün sergi açılışımız ve konser etkinliğimiz olacak. Tüm hafta boyunca değişik sergiler ve etkinliklerle birlikte gelen misafirlerimize Müzeler Günü dolayısıyla özel bir hazırlık yaptık" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Recep Özer ise; “Müzeler haftası kapsamında yapmış olduğumuz 3’üncü sergi. Bu sergide Kayseri Müzesi'ndeki bazı eserler ve Türkiye'deki birtakım eserlerden çocuklar yola çıkarak böyle bir sergi hazırlandılar. Yaklaşık 25 eser var, 24 öğrenci katıldı. Çalışmalarımızın açılışını yaptık” şeklinde konuştu.

Müzede eserleri sergilenen öğrenciler ise alanda yer alan eserlerini tanıttı.