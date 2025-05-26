Müzeler Haftası'nda Büyükşehir'in 5 Müzesine 19 Bin Ziyaretçi

Kayseri’yi açık hava müzesi olarak niteleyen ve kenti müzeler şehri haline dönüştürmek için sürekli gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile Müzeler Haftası’nda ücretsiz olan Büyükşehir bünyesindeki 5 müze, ziyaretçilerini zengin içerik ve özgün sunumu ile ağırladı.

19 Bin 63 Ziyaretçi Müzeleri Gezdi

Gerek kent içinden gerekse kent dışından vatandaşlar, Müzeler Haftası’nı fırsat bilerek müzeleri ziyaret ederken Milli Mücadele Müzesi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi ve Koramaz Vadisi Müzesi olmak üzere toplam 5 müze, Müzeler Haftası’nda 19 bin 63 ziyaretçiyi konuk etti.

Müzeler Haftası’nda Ücretsiz Uygulama 8 Güne Çıkarıldı

18-24 Mayıs arasındaki toplam 7 günlük sürecin 8’inci günü pazara rastlamasından dolayı Pazar gününün de ücretsiz olduğu müzeler, adeta doldu taştı. Temasına göre kent tarihi ve kültürüne yönelik pek çok eşyanın, belge, eser ve sunumun yer aldığı müzeler, şehri tanımak ve güzel vakit geçirerek bilgi edinmek noktasında ziyaretçilerine fırsat sundu.

16 Mayıs’ta ziyaretçilerine kapılarını açan ‘Bir Aşk Hikâyesi’ Koramaz Vadisi Müzesi de açıldığı günden itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor.