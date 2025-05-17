Müzeler Haftasında Büyükşehir Belediyesine ait müzeler ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 hafta boyunca Kayseri’yi anlatan müzelerin açık ve ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin Müzeler Haftası’nı tebrik etti.

KENT TARİHİ VE TANITIMINA YARIM MİLYAR TL’LİK KATKI

Selçuklu Uygarlığı ve Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Kent Müzesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi, İncesu ilçesinde Kent Müzesi, Develi ilçesinde Kent Müzesi, Yeşilhisar ilçesinde hamamın müzeleştirilmesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi gibi yapılan ve yapılmakta olan müzelerin yer aldığına işaret eden Büyükkılıç, kazı çalışmalarına verilen destekler, müze güçlendirmeleri, proje ve uygulamaları, restorasyon ve onarım çalışmaları ile kent tarihi ve tanıtımına 6 yılda yaklaşık yarım milyar TL’lik katkı sağladıklarını vurguladı.