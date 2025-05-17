  • Haberler
  • Gündem
  • Müzeler Haftasında Büyükşehir Belediyesine ait müzeler ücretsiz olacak

Müzeler Haftasında Büyükşehir Belediyesine ait müzeler ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait müzelerin ücretsiz olacağını belirtti.

Müzeler Haftasında Büyükşehir Belediyesine ait müzeler ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 hafta boyunca Kayseri’yi anlatan müzelerin açık ve ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin Müzeler Haftası’nı tebrik etti.

KENT TARİHİ VE TANITIMINA YARIM MİLYAR TL’LİK KATKI

Selçuklu Uygarlığı ve Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Kent Müzesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi, İncesu ilçesinde Kent Müzesi, Develi ilçesinde Kent Müzesi, Yeşilhisar ilçesinde hamamın müzeleştirilmesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi gibi yapılan ve yapılmakta olan müzelerin yer aldığına işaret eden Büyükkılıç, kazı çalışmalarına verilen destekler, müze güçlendirmeleri, proje ve uygulamaları, restorasyon ve onarım çalışmaları ile kent tarihi ve tanıtımına 6 yılda yaklaşık yarım milyar TL’lik katkı sağladıklarını vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Takı dükkanından bin liralık gözlük aşıran şahıs yakalandı
Takı dükkanından bin liralık gözlük aşıran şahıs yakalandı
Köpekleri boğuşturan 2 kişi yakalandı
Köpekleri boğuşturan 2 kişi yakalandı
Sosyal Medya İlanıyla Dolandırıcılık Yapan 11 Kişi Yakalandı
Sosyal Medya İlanıyla Dolandırıcılık Yapan 11 Kişi Yakalandı
İl Başkanı Okandan: 'Kayseri Bölge İdare Mahkemesi kurulması karara bağlandı'
İl Başkanı Okandan: "Kayseri Bölge İdare Mahkemesi kurulması karara bağlandı"
Çalıksoy: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 466 Bin Liralık pastırma almış'
Çalıksoy: "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 466 Bin Liralık pastırma almış"
Vatandaşı rahatsız eden maskeli kişi yakalandı
Vatandaşı rahatsız eden maskeli kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!