Müziğin notaları Hacılar'dan yükseliyor

Hacılar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde müzik kursları başladı. İlçede yaşayan 7'den 70'e geniş öğrenci yaş aralığına sahip müzik kurslarında katılımcılar hem öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyor.

PAYLAŞ
  • 26.07.2023 11:00
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:12
  • 79
Müziğin notaları Hacılar'dan yükseliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde müzik kursları başladı. İlçede yaşayan 7’den 70’e geniş öğrenci yaş aralığına sahip müzik kurslarında katılımcılar hem öğreniyor, hem de keyifli vakit geçiriyor.

Kültür ve sanat alanında vatandaşlara destek olan Hacılar Belediyesi, yeni dönemde müzik kurslarını başlattı. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde gitar, bağlama, piyano ve ritim olmak üzere 4 branşta müzik öğretmenleri tarafından ücretsiz verilen müzik kurslarında, vatandaşların kendilerini geliştirmeleri aynı zamanda yeni hobi ve beceri edinmeleri hedefliyor.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Vatandaşlarımızın boş vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmeleri ve yeni beceriler edinmeleri amacıyla bu dönemde müzik kurslarımızı açtık. Her yaştan vatandaşımızın kurslarımıza göstermiş olduğu ilgiden dolayı memnunuz. Müzik kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Kayseri'nin denizindeki villa arsalarına yoğun ilgi

Büyükşehir, Şiir Yarışmasının 6'ncısı ile şiir severleri buluşturuyor

Büyükşehir, Şiir Yarışmasının 6'ncısı ile şiir severleri buluşturuyor

Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kayseri'de 22 kaçak göçmen yakalandı

Kardeşlerin kanlı kavgası

Kardeşlerin kanlı kavgası

Başkan Gülsoy: 'Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var'

Başkan Gülsoy: “Karşımızda üretenler, emek verenler, bireyler ve işletmeler açısından çokta adil olmayan bir tablo var”

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Şehir Hastanesi bölgesine Güneş Enerji Santrali kurulacak

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı

Halk otobüsünün arkasına yapışan patenli tehlike saçtı

Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

Araç sürücüsü bisikletliye çarptı

DAHA FAZLA
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu

Kayserispor ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Kayserispor ikinci hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak

6 bin yıllık tarih ellerinde şekilleniyor

6 bin yıllık tarih ellerinde şekilleniyor

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kentte illegal olarak kalan 22 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Dulkadiroğlu ilçesinin 2. yaşam alanı depremzedelerin kullanımına sunuldu

Dulkadiroğlu ilçesinin 2. yaşam alanı depremzedelerin kullanımına sunuldu