Müzik terapisi psikolojik tedavide kullanılır mı?

Son yıllarda hızla yaygınlaşan müzik terapisi, hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde uygulanabiliyor. Uzmanlara göre doğru seçilmiş müzik, beyin dalgalarını dengeleyerek stres, kaygı ve ağrı üzerinde olumlu etki sağlıyor. Uzmanlar, müzik terapisi sayesinde kaygı ve yorgunluk seviyelerinde belirgin azalma görüldüğünü belirtirken hastalar, seanslarda kendi tercih ettikleri müzikleri dinleyerek hem tedaviye daha kolay uyum sağladığını hem de moral bulduklarını ifade ediyor. Uzmanlar, bu yöntemin psikoloji, psikiyatri ve fizyoterapi gibi birçok alanda destekleyici tedavi olarak kullanılabileceğini söylüyor.