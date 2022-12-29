MYP Kırşehir İl Başkanı Göçmen, 'SMA Tip 1 Hastalar için toplumsal dayanışma gerekli'

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen Muhammed Talha Bebek'e Umut Ol programında konuşan Milli Yol Partisi MKYK Üyesi ve Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, SMA Tip 1 Hasta çocuklar için toplumsal dayanışmanın gerekli olduğunu söyledi.

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  • 29.12.2022 09:09
  • Güncelleme: 29.12.2022 09:09
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MYP Kırşehir İl Başkanı Göçmen, 'SMA Tip 1 Hastalar için toplumsal dayanışma gerekli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen "Muhammed Talha Bebek’e Umut Ol" programında konuşan Milli Yol Partisi MKYK Üyesi ve Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, SMA Tip 1 Hasta çocuklar için toplumsal dayanışmanın gerekli olduğunu söyledi.

Göçmen, "Sağlık önemli bir problem ve devlet gerekeni fazlasıyla yapmakta. Bizler, devletimizin bu tür durumda olan çocuklarımız için elini taşın altına daha fazla koymasını istiyoruz. Ölümcül olarak görülen ve tedavisi mümkün hastalıkların tedavi fiyatının yüksek olması da ailelerimizi mağdur etmekte. Kırşehir’de, sivil toplum örgütlerinin gösterdiği dayanışmayı da örnek buluyorum" dedi. SMA hastası Muhammed Talha bebeğin babası Murat Zengin, "Oğlum doğduğu günden bu yana SMA ile mücadele ediyor. Valilik onaylı ülke genelinde kampanya yürütüyor ve hayır sever insanlardan da destek beklemekteyiz" dedi.

Başlatılan kampanya destek programı yöresel sanatçıların sahne almasıyla son buldu.

İHA

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