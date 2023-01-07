MYP Kırşehir İl Başkanı Göçmen, Genel Başkan Yardımcısı oldu

Milli Yol Partisi (MYP Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, genel başkan yardımcısı oldu.

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  • 07.01.2023 15:41
  • Güncelleme: 07.01.2023 15:41
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MYP Kırşehir İl Başkanı Göçmen, Genel Başkan Yardımcısı oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Yol Partisi (MYP Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, genel başkan yardımcısı oldu.

Parti teşkilatınca Genel Başkan Yardımcısı logolu pasta ile karşılanan Göçmen, düzenlediği basın toplantısında; değişmeden, duruşunu bozmadan Kırşehir’e hizmet edeceklerini söyledi. MYP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, "Ülkücülerin yaşadığı sıkıntıları şiddetle kınıyorum. Fırat Çakıroğlu, Sinan Ateş ve şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum" dedi. "Kırşehir’in Ankara’da yeni evladı daha oldu" diyen Göçmen konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ın takdiri ile genel başkan yardımcılığı görevine getirildim. Umut ederim ki bu görev şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlara da vesile olacaktır. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun dediği gibi ’Ya ibret alacağız ya da almayanlar gibi tarihin tekerrürünü izleyeceğiz. Biz bu ezberi bozacağız’ Kırşehir teşkilatı olarak genel merkezimizin destekleri ile Türk Siyasetinde ezberleri bozmaya talip olduk. MYP’ni son kale görüyor ve milletin karşısına da üçüncü yol açıyoruz."

İHA

Kayseri Gündem
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